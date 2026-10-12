Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı - Son Dakika
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Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

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Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı
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Baba olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir, sevgilisinin Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğunu duyurdu. Daha önce ultrason görüntüsüyle bebek haberini paylaşan Beydemir, bu kez sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını bebek emojisi ekleyerek yayımladı.

Baba olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir, sevgilisinin Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğunu açıkladı. Daha önce ultrason fotoğrafıyla bebek haberini duyuran Beydemir, bu kez sevgilisiyle birlikte çekilen karelerini bebek emojisiyle paylaştı.

“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, özel hayatına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. İlk çocuğunu bekleyen şarkıcı, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile yaşadığı ilişkiyi duyurdu.

Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı
UFUK BEYDEMİR - SHARON KOVACS

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Beydemir, sosyal medya hesabında Kovacs ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımına bebek emojisi ekleyen şarkıcı, böylece bebeğinin annesinin kim olduğunu da açıkladı.

BEBEK HABERİNİ ULTRASON GÖRÜNTÜSÜYLE VERMİŞTİ

Ufuk Beydemir, geçtiğimiz günlerde bir ultrason fotoğrafı paylaşarak baba olacağını duyurmuştu. Son paylaşımıyla ilişkisinin ayrıntılarını da takipçileriyle paylaştı.

Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022 yılında İtalya’da evlenmiş, çiftin üç yıllık evliliği geçen yıl sona ermişti.

Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı
UFUK BEYDEMİR - İPEK FİLİZ YAZICI
Ufuk BeydemirMagazinBebekSon Dakika

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SON DAKİKA: Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı - Son Dakika
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