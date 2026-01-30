Ufuk Özkan'ın donörü netleşti - Son Dakika
Ufuk Özkan'ın donörü netleşti

Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
30.01.2026 10:38
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan' için donör bulundu. Bir dönem birlikte çalıştıkları kameraman Salih Kıvırcık, ünlü sanatçıya karaciğerinden bir parça verecek. Tedavi gördüğü hastanenin organ nakli uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı, ameliyat için gün sayıyoruz" dedi.

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan'ın hem sağlık değerleri düzeldi hem de nakil için beklenen donör bulundu. Süreci yöneten Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, son durumu paylaştı.

DEĞERLERİ İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI

Sanatçı Özkan'a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22'den 14'e düşürmeyi başardık" dedi.

SET ARKADAŞI DONÖR OLDU

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Yaprak, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" dedi.

Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
Ufuk Özkan - Salih Kıvırcık

"YASAL ONAY TAMAM, AMELİYATA HAZIRIZ"

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık'ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

