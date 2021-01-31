Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı - Son Dakika

Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

31.01.2021 22:58

Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı Üfürükçü ve ona yardım eden 2 kişi psikolojik sorunları olan gencin babasını dolandırdı Afyonkarahisar'da bir kişi, psikolojik rahatsızlığı olan oğlunu iyileştireceğini söyleyen üfürükçü tarafından 11 bin TL dolandırıldı.

Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Üfürükçü ve ona yardım eden 2 kişi psikolojik sorunları olan gencin babasını dolandırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir kişi, psikolojik rahatsızlığı olan oğlunu iyileştireceğini söyleyen üfürükçü tarafından 11 bin TL dolandırıldı.

Şuhut ilçesinde uzun süredir psikolojik sorunları olan oğlu Uğur K.'yi tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götüren baba Salim K., iddiaya göre burada tedavi için başka bir servise gelen ve isminin sadece Niyazi olarak bildiği şahıs ile tanıştı. Baba Salim K., şahısla bir süre konuşarak oğlunun hastalığından bahsedince Niyazi isimli şahıs baba Salim K.'ya, Yaşar S., Atakan isimli biri ile tanıştıracağını, onun kendisine yardımcı olacağını söyledi. Salim K., bunun üzerine Yaşar S., ile telefon üzerinden irtibata geçti. Yaşar S., Salim K.'nın oğlunun hastalığı hakkında bazı bilgiler aldıktan sonra kendisini birkaç gün içinde arayacağını söyledi. Telefon görüşmesinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra Yaşar S., Salim K.'yı tekrar arayarak 6 bin TL'si peşin 3 bin TL'si ise çocuk iyileştikten sonra verilmek üzere anlaştı. Salim K., şahsın söylediği 6 bin TL'yi çevresindeki insanlardan borç para bularak Yaşar S.'nin söylediği ve sonrasında Perihan U., isimli kadına ait olduğu anlaşılan banka hesabına yatırdı.

Mahkeme tutanaklarına geçen ifadeler akıllara durgunluk verdi!

Yaşar S., Salim K.'ya oğlunun hastalığındaki cinlerin fazla olduğunu ve bu yüzden tedavinin uzun süreceğini, malzeme alınacağını söyleyip 3 bin TL daha istedi. Salim K., ise o kadar parasının olmadığını söyleyip aynı hesaba 2 bin 500 TL daha yatırdı. İddiaya göre, Yaşar S., bir süre sonra Salim K.'yı bir kez daha telefon ile arayıp sözde hocanın Şuhut ilçesine geleceğini ancak uçak bileti parası ve yol parası lazım olduğunu söyleyerek parça parça 2 bin 500 TL daha para yatırmasını istedi. Bunlara da inanan Salim K., yine aynı hesap numarasına belirtilen rakamları yatırarak beklemeye başladı. Bir süre sonra Yaşar S., ve üfürükçüden haber çıkmayınca Salim K., dolandırıldığını anlayarak şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Salim K.'nın şikayeti üzerine Antalya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sonrasında ise mahkeme olaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti. Salim K., şimdi dosyanın Afyonkarahisar'da görülmeye başlamasını bekliyor.

"Denize düşen yılana sarılırmış"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan ve nasıl dolandırıldığını anlatan Salim K., "Denize düşen yılana sarılırmış. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı oğlumu Afyon Devlet Hastanesi'nde psikolojik bölümüne yatırdım. Orada bize dediler 'Sandıklılı bir arkadaşın hastası varmış, iyi olmuş'. Bunlar 1 hafta sonra bize numarasını verdiler. Biz de orayı aradık Yaşar S., diye bir arkadaşla temasa geçtik biz. Yaşar S., bana dedi ki 'ben hoca ile görüşeyim gerekli şeylerle ilgili bize yardımcı olur.' Daha sonra Yaşar S., beni arayarak 'ben hoca ile görüştüm bir miktar para istiyor. Bunu verirsen hoca ilgilenecek. 21 günde iyi olacağını' söyledi. Bizden 6 bin lira para istedi biz de 6 bin lirayı yatırdık daha sonra bizi tekrar aradı 'bize bu para yetmiyor 5 bin lira daha yatıracaksın' dediler. Biz de düşündük taşındık ve sağa sola danışarak zaten paramız yoktu, benimde işim yok çalışamıyorum. Komşulardan altın aldık altınları biz bir buçuk milyara bozdurduk. Komşular şu anda borç olarak aldığımız altınları gel istiyorlar gücüm yok alamıyorum" dedi.

Varını yoğunu dolandırıcılara kaptıran Salim K., şimdi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Salim K.'nın oğlu Uğur K.'nın ise hastanede gördüğü tedavi sonrası durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı
Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı
Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı
Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Cep Telefonu, Türk Lirası, Karahisar, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu İki takımdan da maaş aldığı iddialarına Abdullah Avcı sert çıktı: Kimse beni parayla tartamaz Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti Manisa'da 4 genç tarım arazisinde infaz edildi Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi         
22:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı         
22:04
Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor         
21:46
Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı         
20:23
Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
20:03
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil         
18:14
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı         
17:49
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı         
16:46
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 23:19:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei