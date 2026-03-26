Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Orta Doğu’daki savaşın büyümesi halinde ülkesinin İsrail’in yanında çatışmaya katılabileceğini açıkladı.

"İSRAİL'İN YANINDA OLURUZ"

Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’daki savaşın sona ermesini istediklerini belirterek, “Dünya bu savaştan yoruldu. Ancak İsrail’in yok edilmesi ya da yenilgiye uğratılmasına yönelik herhangi bir girişim bizi savaşa dahil eder. İsrail’in yanında oluruz” ifadelerini kullandı.

GERİLİM TIRMANIRKEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Açıklama, İran-İsrail hattındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde dikkat çekerken, Uganda’nın olası bir çatışmada açık şekilde taraf olabileceği mesajı olarak değerlendirildi.

NETANYAHU'NUN KARDEŞİNİN HEYKELİNİ DİKECEKLER

Öte yandan Kainerugaba, geçtiğimiz ay yaptığı başka bir açıklamada, 1976 yılında Entebbe baskınında hayatını kaybeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kardeşi Yoni Netanyahu adına Uganda’da bir heykel dikileceğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.