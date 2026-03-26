Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

26.03.2026 09:25
Orta Doğu’da İran-İsrail hattında gerilim tırmanırken savaşın bölge dışına yayılma riski artıyor. Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, İsrail’in yenilgiye uğraması halinde ülkelerinin savaşa İsrail’in yanında katılabileceğini açıklayarak dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Orta Doğu’daki savaşın büyümesi halinde ülkesinin İsrail’in yanında çatışmaya katılabileceğini açıkladı.

"İSRAİL'İN YANINDA OLURUZ"

Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’daki savaşın sona ermesini istediklerini belirterek, “Dünya bu savaştan yoruldu. Ancak İsrail’in yok edilmesi ya da yenilgiye uğratılmasına yönelik herhangi bir girişim bizi savaşa dahil eder. İsrail’in yanında oluruz” ifadelerini kullandı.

GERİLİM TIRMANIRKEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Açıklama, İran-İsrail hattındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde dikkat çekerken, Uganda’nın olası bir çatışmada açık şekilde taraf olabileceği mesajı olarak değerlendirildi.

NETANYAHU'NUN KARDEŞİNİN HEYKELİNİ DİKECEKLER

Öte yandan Kainerugaba, geçtiğimiz ay yaptığı başka bir açıklamada, 1976 yılında Entebbe baskınında hayatını kaybeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kardeşi Yoni Netanyahu adına Uganda’da bir heykel dikileceğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat HGS kullanıcılarına büyük tuzak Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat! HGS kullanıcılarına büyük tuzak
İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi
Paşinyan’dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen
Metehan Baltacı tahliye edildi Metehan Baltacı tahliye edildi
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
Okan Buruk’tan Metehan Baltacı’nın tahliye edilmesine ilk yorum Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesine ilk yorum
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Tahliye edilen Metehan Baltacı’nın aylık geliri ortaya çıktı Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

09:12
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
09:07
Beyaz Saray’dan art arda gizemli videolar Biri silindi, ortalık fena karıştı
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
08:32
İran savaşı üzerinden bahis iddiası Trump’ın oğlu da aralarında
İran savaşı üzerinden bahis iddiası! Trump'ın oğlu da aralarında
08:29
Taraftar kahrolacak Osimhen’de bir operasyon daha
Taraftar kahrolacak! Osimhen'de bir operasyon daha
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
07:17
Savaşta 27. gün ABD-İsrail Lamerd Havalimanı’nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
26.03.2026 09:40:23.
