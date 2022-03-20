Uganda Meclis Başkanı Oulanyah hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uganda Meclis Başkanı Oulanyah hayatını kaybetti

20.03.2022 18:07
Uganda Meclis Başkanı Oulanyah hayatını kaybetti

Uganda'da Meclis Başkanı Jacob Oulanyah, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Uganda'da Meclis Başkanı Jacob Oulanyah, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Sağlık sorunları yaşayan Oulanyah, tedavi için gittiği ABD'nin Seattle kentinde dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Uganda'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli vatandaşlar, Parlamento Başkanı Jacob Oulanyah'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyorum." ifadesine yer verdi.

Bir yıldan daha kısa süredir meclis başkanlığı görevini yürüten Oulanyah, kanser hastalığının tedavisi için ABD'nin Seattle kentinde bulunuyordu.

Oulanyah, meclis başkanı seçildiğinden beri, sağlık sorunları nedeniyle sadece birkaç kez meclise gidebildi. Oturumların çoğunu vekili Anita Within yönetti.

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Kaynak: AA

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