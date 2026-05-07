Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik yeni paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Kainerugaba, “Türkiye hakkında konuşmayı bıraktım. Birkaç tweet'ten sonra onları fethettim. Bir daha asla Uganda hakkında konuşmamalılar!” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Türkiye hakkında tartışmalı paylaşımlar yapan Ugandalı komutanın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Muhoozi Kainerugaba daha önce Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin en güzel kadınıyla evlenmek istediğini söylemiş, “Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim” ifadelerini kullanmıştı. Ugandalı komutan ayrıca Türkiye’den 1 milyar dolar talep ettiğini öne sürmüş, taleplerinin karşılanmaması halinde diplomatik adımlar atabileceğini savunmuştu.

Kainerugaba, Uganda yönetimine muhalif isimlerden Fred Kajubi Lumbuye’nin teslim edilmemesi halinde savaş çıkabileceğini de iddia etmişti. Tepki çeken bu paylaşımların bir kısmını daha sonra silmişti.

“LUMBUYE” GERİLİMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Ugandalı komutanın açıklamalarında sık sık adı geçen Fred Kajubi Lumbuye, Uganda yönetimine muhalif kimliğiyle biliniyor. 2013 yılında Türkiye’ye sığınan Lumbuye’nin Uganda hükümetine yönelik sert eleştirileriyle tanındığı belirtilirken, Kainerugaba daha önce Türkiye’nin Lumbuye’yi teslim etmemesi halinde sert adımlar atabileceklerini öne sürmüştü.

DİPLOMATİK TANSİYON YORUMU

Kainerugaba’nın sosyal medya üzerinden yaptığı sıra dışı açıklamalar daha önce de uluslararası basında gündem olmuştu. Uzmanlar, Uganda ordusunun başındaki bir ismin Türkiye gibi başka bir ülkeye yönelik bu tarz ifadeler kullanmasının diplomatik açıdan dikkat çekici olduğunu değerlendiriyor.