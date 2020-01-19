Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve... - Son Dakika

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve...

23 dakika önce

Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada taziye ve kınama mesajları yayınlandı.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve..., System.String[]

Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada taziye ve kınama mesajları yayınlandı.


Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şeyh Abdülkerim Çevik'in hayatını kaybetmesini öğrenen bürokrasiden, belediye başkanına, milletvekillerinden vatandaşlara kadar herkes sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem taziye mesajında bulundular, hemde olayı kınadılar. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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