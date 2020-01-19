Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve... - Son Dakika

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Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve...
23 dakika önce
Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada taziye ve kınama mesajları yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada taziye ve kınama mesajları yayınlandı.
Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şeyh Abdülkerim Çevik'in hayatını kaybetmesini öğrenen bürokrasiden, belediye başkanına, milletvekillerinden vatandaşlara kadar herkes sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem taziye mesajında bulundular, hemde olayı kınadılar. - BİTLİS
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