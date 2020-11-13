- Uğur Çiftçi Spor Kompleksi açıldı

SİVAS - DG Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi tarafından yaptırılan Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivasspor'un 28 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Çiftçi, tarafından yaptırılan 'Uğur Çiftçi Spor Kompleksi' düzenlenen törenle açıldı. Açılış programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular, kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kurdele kesim töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, Uğur Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Bu tesis Sivas'a hayırlı olsun. Sivasspor'un değerli futbolcusu Uğur Çiftçi kardeşimizin Sivas'a böyle bir yatırım yapması ayrı bir güzellik. Buradan şu anlam çıkıyor, demek ki evlatlarımıza daha çok sahip çıkacağız ve destekleyeceğiz. Bu işin geri dönüşü de var. Tekrardan spor tesisimiz Sivas'a hayırlı olsun" dedi.

Uğur Çiftçi: "Sivasspor Futbol Okulu da burada olacak"

Uğur Çiftçi ise, Sivasspor Futbol Okulu'na da hizmet vereceklerini söyleyerek, "Böyle bir spor tesisi işine atıldık. İnşallah Sivasımız yaptığımız bu güzel değerin farkında olur. İnşallah benimle beraber hepsi sahip çıkar. İnşallah hep beraber idare ederiz burayı. Ben bundan sonra büyük ihtimal Sivas'ta yaşayacağım. Futbol bittikten sonrada Sivas'ta yaşayacağım. Böyle bir yatırım yaptım, ben futboldan anlıyorum ve bu işe atıldım. Ben futbolun içindeyim. İnşallah Allah yüzümüzü utandırmaz. İnşallah bol kazançlı bir işyerimiz olur. Sivasspor Futbol Okulu da burada olacak. Ne kadar Sivas'a bir oyuncu kazandırırsak bizim için çok güzel bir mutluluk olur. İnşallah buradan oyuncular çıkarabilirsek, buradan çıkan gençlerimiz Sivasspor'a hizmet ederse, bundan daha iyi mutluluk olmaz diye düşünüyorum. Biz güzel bir tesis yapmaya çalıştık, elimizden geldiği kadar. Sauna, hamam ve servis ücretsiz. Kışın -20 derecede maç oynatacağız burada. Yazın ise, yukarıyı açacağız ve serin havada maç yapılacak. Bizim için en önemli şey temizlik. İnşallah bu hijyenikle devam edeceğiz" diye konuştu.