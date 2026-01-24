Uğur Mumcu 33. Yılda Anıldı

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hukuksuzluk, sömürü ve mafyatik ilişkilere karşı aydın sorumluluğu ile korkmadan yazan ve bu yüzden hedef olan gazeteci Uğur Mumcu'yu özlem ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ÇGD, gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Uğur Mumcu'nun derneğin ilk üyelerinden biri olduğu vurgulanarak, Mumcu'nun gazetecilik anlayışına ve mücadelesine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Derneğimizin ilk üyelerinden, örgütlü mücadeleye inanan meslektaşımız Uğur Mumcu'nun katledilmesi üzerinden 33 yıl geçti" denildi. Mumcu'nun mesleki mirasının aradan geçen yıllara rağmen önemini koruduğu belirtilen açıklamada, "Mumcu'nun korkusuz kalemi on yıllar geçmesine karşın hala bizi aydınlatmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

ÇGD açıklamasında, "Günümüzde onun gazetecilik anlayışına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Hukuksuzluk, sömürü ve mafyatik ilişkilere karşı aydın sorumluluğu ile korkmadan yazan ve bu yüzden hedef olan gazeteci Uğur Mumcu'yu özlem ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.