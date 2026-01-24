(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, katledilişinin 33'üncü yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu anarak, "Uğur Mumcu'yu anarken sesleniyoruz: Çekin tuğlaları yıkılsın o duvar, altında kim kalırsa kalsın" dedi.
EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katledilişinin 33'üncü yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu andı. Aslan, şunları kaydetti:
"Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 30 yıl geçti. Suikastın üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı, adalet gelmedi... Uğur Mumcu'yu anarken sesleniyoruz: Çekin tuğlaları yıkılsın o duvar, altında kim kalırsa kalsın."
Son Dakika › Güncel › Uğur Mumcu 33. Yılında Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?