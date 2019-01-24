Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Ölümünün 26'ıncı Yıl Dönümünde Beşiktaş'ta Anıldı

Uğur Mumcu Ölümünün 26'ıncı Yıl Dönümünde Beşiktaş'ta Anıldı

13 dakika önce

Bombalı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, vefatının 26. yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen tören ile anıldı.

Uğur Mumcu Ölümünün 26'ıncı Yıl Dönümünde Beşiktaş'ta Anıldı, System.String[]
Bombalı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, vefatının 26. yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen tören ile anıldı. Tören sonrası protokol üyeleri ve beraberindeki vatandaşlar Uğur Mumcu Anıtı'na karanfil bıraktı.

26 yıl önce aracına yapılan bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, Beşiktaş'ta bulunan Uğur Mumcu Anıtı önünde düzenlenen tören ile anıldı. Törene Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mehmet Ali Güller ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları sonrası Protokol üyeleri ve beraberindeki vatandaşlar, Uğur Mumcu Anıtı'na Karanfil bıraktı.

"Uğur Mumcu bağımsız bir gazeteciydi"

Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, "Uğur Mumcu bağımsız bir gazeteciydi. Uğur Mumcu cesurdu, korkmazdı. Uğur Mumcu cumhuriyetçi ve Atatürkçüydü. Uğur Mumcu, sen oradasın ama biz de buradayız. Kurşun hiçbir zaman fikirleri durduramaz. Biz o fikirlerinin yanındayız" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Uğur Mumcu, Güncel
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