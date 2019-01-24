Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Suikastının 26. Yılı

Uğur Mumcu Suikastının 26. Yılı

1 saat önce

Gazeteci yazar Uğur Mumcu için ölümünün 26'ncı yılında, Biga'da anma programı düzenlendi.

Uğur Mumcu Suikastının 26. Yılı, System.String[]
Gazeteci yazar Uğur Mumcu için ölümünün 26'ncı yılında, Biga'da anma programı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Osman Öztürk, Biga Belediyesi Sanat Merkezi Sergi Salonunda düzenlenen programda, Uğur Mumcu'nun 26 yıl önce bir suikast sonucu öldürüldüğünü söyledi.

Bu törenlerin hem bir hüzün hem de hiç bitmeyecek bir umut verdiğini ifade eden Öztürk, "Her sene burada bizlerle beraber olan sizler, Cumhuriyet ve kazanımlarını her zaman savunulacak olmasının bir garantisi olarak dimdik duruyorsunuz. Zamanı geldiğinde yerimizi daha dinamiklere daha çok çalışacaklara bırakacağız ama yılmayacağız, yorulmayacağız." dedi.

Anma programına, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, CHP İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri katıldı.

Program sonunda Uğur Mumcu Caddesi'nde karanfil bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:01 Kaynak: AA

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