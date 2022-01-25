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Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

25.01.2022 16:01
Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL Beykoz'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Uğur Göknel (29), memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL Beykoz'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Uğur Göknel (29), memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde toprağa verildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Büyükyoncalı 1 Kasım İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Uğur Göknel hayatını kaybederken,Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi'nde sanat tasarım öğretmeni olan eşi Funda Kır Göknel, yaralı kurtuldu. Uğur Göknel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çerkeş'e getirildi. Göknel için bugün Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uğur Göknel'in babası İsmail, annesi Sevim, kardeşi Alaaddin Göknel ile İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çerkeş İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdayi Altıntaş ve vatandaşlar katıldı. Sevim Göknel, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Göknel'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.


Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
Uğur öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
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Hisarcık, Çankırı, Beykoz, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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