Uğur Okulları Malatya'da açılıyor - Son Dakika
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Uğur Okulları Malatya'da açılıyor

20.05.2022 17:13

Uğur Okulları Malatya'da açılıyor Global Eğitim Kurumu olan Uğur Okulları artık Malatya'da Yarım asrı aşkın deneyim ve başarısıyla eğitime devam eden Uğur Okulları, Malatya'da açılacak kampüsüyle yeni eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek.

Uğur Okulları Malatya'da açılıyor

Global Eğitim Kurumu olan Uğur Okulları artık Malatya'da

MALATYA - Yarım asrı aşkın deneyim ve başarısıyla eğitime devam eden Uğur Okulları, Malatya'da açılacak kampüsüyle yeni eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, 4 kıtada 9 ülkede üniversiteleri ve okulları bulunan BAU Global Ailesinin bir üyesi olan Uğur Okulları'nın global eğitim ağını Malatya ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'de 53 ilde 113 okulda 'Eğitim Değerlidir' felsefesiyle öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, güçlü akademik kadrosuyla en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor. 54 yıllık deneyim ve birikimle eğitime devam eden Uğur Okulları, şimdide Malatya'da açılacak kampüsü ile yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri ile buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye genelinde 79'u kampüs 113 okul

Malatya'da önümüzdeki eğitim öğretim yılı için kayıtlara başlayan Uğur Okulları'nın Malatya kampüsü ile ilgili Mövenpick Otel'de gerçekleşen basın lansmanına katılan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. 79'u kampüs olmak üzere toplam 113 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Çiçek, "Ulusal ve global bir markayı Malatya'ya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Toplamda 240 eğitim kurumu ile Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biri olduklarını kaydeden Genel Müdür Çiçek, "Önümüzdeki yıl 2022-2023 eğitim öğretim dönemine 110 bin öğrenci ile başlayarak Türkiye'nin en büyük eğitim kurumuyuz diyeceğiz inşallah Malatya'mızın katkılarıyla" ifadelerine yer verdi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak 250 bin öğrenci ile Avrupa'nın da en büyük eğitim gurubu olduklarının da dikkatini çeken Çiçek, "250 bin öğrencimizin bulunduğu 4 kıtada 9 ülkede 6 üniversitemiz ve 4 dil okulumuz ile dünya genelinde Uğurlu olan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin fırsatları var. Ancak dünya genelinde ülkemizin bu güzel eğitim gurubunun içeriklerini dünya genelindeki farklı ülkelerin öğrencileriyle de buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl 16 tane öğrencimiz yurtdışındaki üniversitelerimizden kabul aldı. Amerika, İngiltere, Hollanda, Almanya'ya gönderdiğimiz öğrencilerimiz var. Lise değişim programları için de yurtdışına gönderdiğimiz öğrencilerimizin sayısı her geçen yıl artıyor" şeklinde konuştu.

Bir öğretmen olarak her zaman öğrencilere yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyleyen Çiçek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kaliteli eğitimimizi Türkiye'nin Malatya ile birlikte 53 iline buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Gücümüz yettiğince tüm Türkiye'deki çocuklarımıza bu güzel eğitimimizi ulaştırma niyetindeyiz. 113 okulumuzun 79 kampüs, Malatya kampüsümüzü de okul öncesi ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim verecek bir kampüs olarak başlatıyoruz. Okul öncesi 1 ve 2'nci sınıftan itibaren uğur okullarında okumaya başlayan öğrencilerimizin Bahçeşehir Üniversitemiz de otomatik olarak yüzde 50 burs imkanı oluyor. Hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin. 3 ve 4'üncü sınıfta Uğur Okullarında okuyan öğrencilerimizin Bahçeşehir Üniversitemiz de yüzde 45, 5 ve 6'da geldiyse yüzde 40, 7 ve 8'de bizimle olduysa yüzde 35 ve lise kademesinde bizde okuyan öğrencilerimizin de yüzde 25 burs imkanı oluyor"

Şuanda Türkiye genelinde yeni dönem için 8 yeni okul ve 26 yeni kurs merkezi açtıklarını da kaydeden Çiçek, "Eğitim öğretim programlarımız fiziki olarak doğru uygulanabilecek ortamlar bizim için önemli. Doğru zamanda doğru işler ve doğru yatırımlar yapmakta bizim için önemli. Yıllardır bakıyorduk Malatya'ya bu yıl içimize çok sinen bir yatırım fırsatı yakaladık burada. O yüzden bu yıl Malatya'da Türkiye geneli içeriklerimizi uyguluyor olacağız" şeklinde konuştu.

Malatya Kampüsü 752 öğrenci kapasiteli

Malatya'ya tüm bu eğitim olanaklarına sahip yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim verecek olan kampüsümüzde, öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 32 derslikli, 4 bin 258 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Fen Laboratuvarı, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 752 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk" diye konuştu.

Uğur Okulları Malatya'da açılıyor
Uğur Okulları Malatya'da açılıyor
Uğur Okulları Malatya'da açılıyor
Uğur Okulları Malatya'da açılıyor

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Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Kampüs, Okul, Güncel, Son Dakika

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