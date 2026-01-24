Uğur Uçar: Play-off İçin Mücadele Sürecek

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın geleeğini düşünerek hareket ettiklerini belirterek, "Onun için bizim play-off potasından hiç çıkmamamız gerekiyor. Hep play-off potasında olacağız. Şampiyonluğu kovalacağız. Herkes bundan emin olsun" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, "1-0 öne geçtik sonra 2. golü bulduk VAR'dan döndü. Kötü bir gidişatımız var. Bunu kısa sürede tekrar olumluya çevireceğiz ve galibiyet serisini başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Hep play-off potasında olacağız"

Erzurumspor maçının önemini bildiklerini belirten Uçar, sezonun kalan bölümü için şunları söyledi:

"Yenseydik yukarıyı yakalayacaktık. Ben futbolcularımın istekleri ve arzularından çok memnunum. Şöyle bir süreç de yaşıyoruz; transfer tahtamız kapalı. Eksik oyuncularımız var, cezalı oyuncularımız var. Bu durum da açıkçası oyunumuzu etkiliyor. Önemli olan Pendikspor. Pendikspor'un geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Onun için bizim play-off potasından hiç çıkmamamız gerekiyor. Hep play-off potasında olacağız. Şampiyonluğu kovalacağız. Herkes bundan emin olsun. Zaten sezon başından gelen iyi bir oyunumuz var. Bunu da inşallah sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL