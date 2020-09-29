Uğurcan transferini bitiremeyen Rennes, Gomis'i aldı
Fransa Ligue 1 kulüplerinden Rennes, Dijon'un 27 yaşındaki kalecisi Alfred Gomis'i kadrosuna katıyor.
Fransa Ligue 1 kulüplerinden Rennes, Dijon'un 27 yaşındaki kalecisi Alfred Gomis'i kadrosuna katıyor. Rennes, Senegalli milli eldiven için Dijon'a 16 milyon Euro ödeyecek.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için de 12 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus teklifinde bulunan Rennes, farklı menajerlerin devreye girmesi nedeniyle bu transferden vazgeçerek Gomis'i renklerine bağlamaya karar verdi. Rennes için sağlık kontrolünden geçen Gomis'in resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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