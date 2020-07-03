UİB'in Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı - Son Dakika

UİB'in Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Haziran ayında 2 milyar 125 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Haziran ayında 2 milyar 125 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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UİB'in Haziran 2020 ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayındaki ihracatı, 2 milyar 125 milyon 637 bin dolar seviyelerinde olan UİB'in, Ocak-Haziran dönemindeki ihracat tutarı ise 11 milyar 302 milyon 948 bin dolar olarak gerçekleşti.


OİB'in ihracatı haziran ayında 1 milyar 765 milyon dolar


Haziran ayında 1 milyar 765 milyon 468 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), Ocak-Haziran dönemindeki performansı ise 9,5 milyar dolar olarak açıklandı.


UTİB ihracatı haziranda 79,5 milyon dolar


Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Haziran ayında 79 milyon 598 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı ise 443,5 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.


UHKİB'den haziranda 68,1 milyon dolarlık ihracat


Haziran ayında 68 milyon 196 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı. UHKİB'in Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı ise 302,1 milyon seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.


UMSMİB'in ihracatı haziran ayında 12,8 milyon dolar


Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artışla 12 milyon 848 bin dolar ihracata imza atmış oldu. UMSMİB'in Ocak-Haziran dönemindeki performansı ise 78,6 milyon dolar olarak açıklandı.


UYMSİB'den haziranda 28,5milyon dolarlık ihracat


Haziran ayında 28 milyon 488 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ocak-Haziran döneminde 61,9 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.


Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Haziran ayı ihracatı ise 171 milyon dolar olarak açıklandı. - BURSA

İhracat, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi UİB'in Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı - Son Dakika Ekonomi

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