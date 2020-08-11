UKKF heyeti Boyabat'ta inceleme bulundu - Son Dakika

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ ve Yönetim Kurulu üyeleri Boyabat ilçesini ziyaret etti.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğiyle hazırlanan Karavanda Seyahat Deneyimi Projesi kapsamında ilçeye gelen heyet, turizm alanlarında incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, UKKF heyetini ilçelerinde görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu tür projelerin turizm açısından önemli olduğuna işaret eden Çakıcı, "Boyabat ilçemiz tarihiyle, kültürüyle, insanıyla bir değerdir. Bu değerin tanıtılmasını çok önemsiyoruz. O nedenle böyle ziyaret ve projeleri değerli buluyoruz." dedi.

UKKF Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ ise hedeflerinin ülkenin alternatif turizmini tanıtmak olduğunu kaydetti.