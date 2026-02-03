Ukrayna'da Enerji Sorunları Büyüyor

Rus ordusunun, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik düzenlediği yoğun hava saldırılarından birinin ardından ülkenin birçok bölgesinde elektrik ve ısıtma sorunlarının yaşandığı bildirildi.

Ukrayna elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde enerji sorunlarının yaşandığı belirtildi.

Rus ordusunun hava saldırılarıyla özellikle enerji altyapısını hedef aldığı aktarılan açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Kiev, Harkiv, Vinnitsa ve Odessa bölgelerinde önemli sayıda abone elektriksiz kaldı." ifadesi kullanıldı.

"Enerji sektörüne yönelik rekor sayıda balistik füze kullanıldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkenin enerji altyapısının hasar gördüğünü bildirdi.

Rus ordusunun bugünkü saldırılarında balistik füzeler kullandığını aktaran Zelenskiy, "Bu, enerji sektörüne yönelik hedefli bir saldırıydı ve rekor sayıda balistik füze kullanıldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, enerji altyapısının en çok Harkiv, Dnipropetrovsk, Kiev, Vinnitsa ile Odessa ve Zaporijya bölgelerinde hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

ABD'nin önerisi üzerinde Rusya'nın birkaç gün boyunca enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurduğunu anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Aslında Rus ordusu, Amerika'nın saldırıları kısa süreliğine durdurma önerisinden diplomasiyi desteklemek için değil, sadece füze stoklamak ve Ukrayna'nın önemli bir bölümünde sıcaklıkların eksi 20 derecenin altına düştüğü yılın en soğuk günlerinin geçmesini beklemek için yararlandı."

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gelecek günlerde yapılacağını hatırlatan Zelenskiy, Rusya'nın diplomasiyi ciddi almadığını savunarak, "Müzakere ekibimizin çalışmaları buna göre ayarlanacaktır." ifadesine yer verdi.

"Başkent Kiev'de 1100'den fazla ev ısıtmasız"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılardan sonra kentteki son durum hakkında bilgi paylaştı.

Rus ordusunun başkentteki kritik altyapıya saldırı düzenlediğini belirten Kliçko, Kiev'in iki semtinde 1100'den fazla evin ısıtmasız kaldığını bildirdi.

Kliçko, ısıtmasız kalan yüksek katlı apartmanların olduğu alanlardaki okul binalarında bölge sakinleri için ek ısıtma noktalarının kurulduğunu ifade etti.