Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Buket'in Cenazesini Babası Teslim Alacak (2)

Ukrayna'da Öldürülen Buket'in Cenazesini Babası Teslim Alacak (2)

29 dakika önce

'EN BÜYÜK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Türk kızından biri olan Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin İstanbul'da yakalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da Öldürülen Buket'in Cenazesini Babası Teslim Alacak (2), System.String[]
'EN BÜYÜK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Türk kızından biri olan Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin İstanbul'da yakalanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Levent Yıldız, şunları söyledi:

"Katilin yakalanmasında yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gereken cezayı alır. İki tane geleceğe umutla bakan canı, birbirinden değerli iki kızı parçalayarak öldüren bu vahşinin gerekli en büyük cezayı almasını istiyorum. Kimsenin geleceğini elinden alınmamasını ve bu tür kişilerin canilere örnek olacak ceza almasını talep ediyorum. Bütün yetkililerimize, bu konuda yardımcı olan herkese teşekkürlerimi bildiririyorum. Büyük bir ceza almasını talep ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

Levent Yıldız, Ukrayna, Güncel
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