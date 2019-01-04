Ukrayna'da Öldürülen Buket Yıldız'ın Ailesine Taziye Ziyareti
18 dakika önce
Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız'ın ailesine taziye ziyaretiHATAY - Ukrayna'da yaşadıkları evde ölü bulunan üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan ailesinin evine taziye ziyaretleri sürüyor.
Ukrayna
'da öldürülen Buket Yıldız'ın ailesine taziye ziyareti
HATAY - Ukrayna'da yaşadıkları evde ölü bulunan üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay
'ın Samandağ
ilçesinde yaşayan ailesinin evine taziye ziyaretleri sürüyor.
Eğitim almak için gittikleri Ukrayna'nın Harkov kentinde kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunan Yıldız'ın acı haberini alan dost ve yakınları baba evine taziye ziyaretinde bulunuyor. Yıldız ailesinin yakınları ve komşuları acılı aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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