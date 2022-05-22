Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı

22.05.2022 15:38
Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı

Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Meclisin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sıkıyönetim rejiminin 23 Ağustos'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı meclisteki 320 milletvekili tarafından kabul edildi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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