Ukrayna'da yargılanan ilk Rus askeri, savaş suçundan ömür boyu hapis cezası aldı - Son Dakika
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Ukrayna'da yargılanan ilk Rus askeri, savaş suçundan ömür boyu hapis cezası aldı

23.05.2022 14:12
Ukrayna'da yargılanan ilk Rus askeri, savaş suçundan ömür boyu hapis cezası aldı

Ukrayna mahkemesince yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna mahkemesince yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kiev'in Solomenskiy Mahkemesi, 21 yaşındaki Rus askeri Şişimarin'i Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bir sivili öldürmekten ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Kararda, Şişimarin'in "cinayeti kasıtlı olarak işlediği" kaydedilirken, "sanığın işlediği suçun tamamen doğrulandığı" belirtildi.

"Şişimarin'in bir savaş suçu işlediği ve kendisine herhangi bir tehdit oluşturmayan sivili kasıtlı olarak öldürdüğü" aktarılan kararda, bu nedenle Şişimarin'in müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

62 yaşındaki kişiyi kafasına silahla vurarak öldürmüştü

Rus ordusuyla Ukrayna'nın Sumi bölgesine giren Şişimarin, 28 Şubat'ta Çupahovka kasabasında evinin önünde duran ve yanında herhangi bir silahı bulunmayan 62 yaşındaki Aleksandr Şepilov'u kafasına silahla vurarak öldürmüştü.

Daha sonra Ukrayna askerlerince esir alınan Şişimarin hakkında kasıtlı adam öldürmek ve savaş suçu işlemek iddiasıyla dava açılmıştı.

18 Mayıs'ta Solomenskiy Mahkemesinde, Rus askeri Vadim Şişimarin ile ilgili duruşma başlarken, bu duruşma " Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana Rus askeriyle ilgili açılan ilk dava" olmasıyla dikkat çekiyor.???????

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Kaynak: AA

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