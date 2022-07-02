Ukrayna'daki Bayraktar TB2 sayısı belli oldu!

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama sırasında, Şubat ayından itibaren Türkiye'den ne kadar silahlı insansız hava aracı aldıklarını basın ile paylaştı. Bu durumda Ukrayna tarafından alınan Bayraktar TB2 sayısı kaça ulaştı?

Ukrayna tarafından alınan Bayraktar TB2 sayısı şaşırttı!

Rusya, ABD yanlısı olarak bilinen Volodimir Zelenski'nin Ukrayna Devlet Başkanı olmasının ve NATO'ya girmek istemelerinin ardından ilişkilerini askıya aldı. Giderek tırmanan gerilim önce silahlı çatışmaya sonra sınır etrafındaki topçu atışlarına ve son 4 aydır süregelen işgale kadar gitti.

Bu savaş sırasında Avrupa ve ABD, Ukrayna'ya yüklü miktarda silah, mühimmat ve lojistik destek sağladı. Fakat savaşın hemen öncesinde Türkiye ile savunma sanayii alanında bazı anlaşmalar imzalanmış ve temeller atılmıştı. Nitekim savaştan sonra da bu durum devam etti.

Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hediye ediyor!

Ukrayna'nın savaş öncesi Türkiye'den 12 adet Bayraktar TB2 aldığı ve 24 adet de sipariş verdiği biliniyordu. Hatta bununla da yetinmeyerek Ukrayna'da Baykar ortaklığıyla bir fabrika açarak orada da üretim yapılmasına karar verilmişti.

Fakat Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov tarafından yapılan son açıklama bazı gizli tutulan bilgiler gün yüzüne çıktı. Reznikov'un dediğine göre Ukrayna tarafından satın alınan Bayraktar TB2 sayısı 50'ye ulaştı. Buna hediye olarak verilen 1+3 adet TB2'nin dahil olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Baykar'ın Şubat ayından beri üretim hattının büyük bir kısmını Ukrayna'ya ayırdığı doğrulanmış oldu.

TB2'lerin ise 5 milyon Euro/ 6 milyon Dolar civarı bir fiyata satıldığını biliyoruz. Bu durumda Ukrayna'nın yalnızca SİHA'lar için 250+ milyon Euro ödediğini söyleyebiliriz. Yer kontrol istasyonları ve o dönemki kuru göz önüne alırsak, 4.5 milyar TL'nin üzerinde bir meblağ ortaya çıkıyor.

TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi/ tipi: 300 Litre/ benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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