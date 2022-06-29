Ukrayna'daki çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin cesetleri çıkarılıyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin cesetleri çıkarılıyor

29.06.2022 13:13
Ukrayna'daki çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin cesetleri çıkarılıyor

Rus askerinin cesedinin çıkarılması Ukrayna ordusu mensubu Yarbay Aleksandır Lutsenko'nun açıklamaları Cesedin çıkarılması -Yarbay Aleksandır Lutsenko'nun cesedi çıkan kişinin bir Rus tankçı askerine ait olduğunu ifade etmesi Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rus askerinin cesedinin çıkarılması

Ukrayna ordusu mensubu Yarbay Aleksandır Lutsenko'nun açıklamaları

Cesedin çıkarılması

-Yarbay Aleksandır Lutsenko'nun cesedi çıkan kişinin bir Rus tankçı askerine ait olduğunu ifade etmesi

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentinin bazı bölgelerinde sıcak çatışmalar sürüyor. Savaşın başladığı ilk günlerde Harkiv kentinin köylerindeki çatışmalarda hayatını kaybeden ve Ukrayna'da gömülen bazı Rus askerlerinin cesetleri, Ukrayna askeri makamları tarafından defnedildiği yerden otopsi yapılması ve daha sonra Rusya'ya gönderilmek için çıkarılıyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin cesetleri çıkarılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin cesetleri çıkarılıyor - Son Dakika
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