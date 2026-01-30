Ukrayna'daki Nükleer Güvenlik Riskleri Ele Alındı - Son Dakika
Ukrayna'daki Nükleer Güvenlik Riskleri Ele Alındı

30.01.2026 19:22
UAEA toplantısında Ukrayna'daki nükleer güvenlik riskleri ve saldırılar masaya yatırıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun düzenlediği olağanüstü toplantıda, Ukrayna'daki nükleer güvenliğe yönelik riskler ele alındı.

UAEA Yönetim Kurulu, Hollanda'nın talebi doğrultusunda olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantıda, Ukrayna'daki nükleer güvenliğe yönelik riskler ve enerji altyapısına düzenlenen saldırılar ele alındı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi yaptığı açılış konuşmasında, Ukrayna'da elektrik trafo merkezlerine verilen zararın "nükleer güvenliği tehlikeye attığını" belirtti.

Grossi, "Bu çatışma, nükleer güvenlik açısından dünyadaki en büyük tehdit olmaya devam ediyor." dedi.

Trafo merkezlerinin işlevselliğini değerlendirmeye devam ettiklerini aktaran Grossi, nükleer güvenliği sağlamanın en iyi yolunun, bu çatışmayı sona erdirmek olduğunu vurguladı.

"Nükleer bir kazanın yaşanması olasılığını yakın bir ihtimal haline getiriyor"

Hollanda'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Peter Potman konuşmasında, "Rusya'nın" devam eden saldırıları sonucu Ukrayna'daki nükleer santrallerle bağlantılı artan nükleer güvenlik riski konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

Potman, son haftalarda Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının önemli hasara yol açtığını dile getirerek, "Bu durum, milyonlarca Ukraynalıyı çetin kışın ortasında bırakmakla kalmıyor, Ukrayna'daki nükleer güvenliği de olumsuz etkiliyor ve nükleer bir kazanın yaşanması olasılığını yakın bir ihtimal haline getiriyor." dedi.

Savaşın sona erdirilmesinde diplomasiye öncelik verilmesi gerekiyor

Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler de Ukrayna'da olası bir nükleer kaza riskinin, sadece bu ülkeyi değil tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurguladı.

Eler, bölgede artan askeri faaliyetlerin ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yaşanan elektrik kesintilerinin, durumu daha da hassaslaştırdığını kaydetti.

Türkiye'nin, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmelerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Büyükelçi Eler, savaşın sona erdirilmesinde diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda'nın UAEA Yönetim Kuruluna yaptığı olağanüstü toplantı çağrısına, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, İngiltere ve Kuzey İrlanda destek verdi.

Kaynak: AA

