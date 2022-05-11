117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ - Son Dakika
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117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

11.05.2022 22:55
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın ardından Herson kentinde mahsur kalan 180 Ahıska Türkü dün uçakla Elazığ'a getirilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın ardından Herson kentinde mahsur kalan 180 Ahıska Türkü dün uçakla Elazığ'a getirilmişti. Bugün de 117 Ahıska Türkü uçakla Elazığ Havalimanı'na getirildi. Ahıska Türklerini Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri karşıladı. Uçaktan inerken gül ve Türk bayrakları ile karşılanan Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü. Ahıska Türkleri, tahliye edilmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Ömer Toraman, imkanlar nispetinde tahliyelerin devam edeceğini belirterek, Biz de takibini yapacağız. Tekrar bütün soydaşlarımıza Türkiye'ye, memleketlerine 'hoş geldiniz' diyoruz. Büyük bir başarı bu Türkiye için. Bu tahliyeler kolay meseleler değil. Onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz de burada gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi rahat ettirmek için her türlü tedbirimizi aldık dedi.

117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

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UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 180 AHISKA TÜRKÜ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 180 AHISKA TÜRKÜ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ Ukrayna'dan tahliye eden Ahıska Türkleri Elazığ'a getirildi Ukrayna'dan tahliye eden Ahıska Türkleri Elazığ'a getirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ - Son Dakika


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