Ukrayna\'nın Akdeniz\'de Rusya\'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Ukrayna Güvenlik Servisi, Akdeniz'deki bir Rus petrol tankerine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının, yaptırımları aşmak amacıyla kullanılan 'QENDIL' isimli tankere yapıldığı belirtiliyor.

UKRAYNA BU SEFER AKDENİZ'DE RUS GEMİLERİNİ VURDU

Ukrayna medyasındaki haberlerde, Akdeniz'de "Rus gölge filosuna" ait olduğu savunulan bir petrol tankerine Ukrayna tarafından İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Saldırının, SBU tarafından "QENDIL" isimli tankere düzenlendiği savunulan haberlerde, " Rusya, bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek için para kazanmak amacıyla kullanıyordu." ifadesine yer verildi.

UKRAYNA'DAN 2 BİN KİLOMETRE UZAKLIKTA

Haberlerde, saldırının, Akdeniz'in tarafsız sularında Ukrayna'dan 2 bin kilometreden daha fazla bir mesafede düzenlendiği öne sürülerek, SBU'nun ilk kez bu denizdeki bir Rus gemisine İHA kullanarak saldırı düzenlediği iddia edildi.