Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan yedinci kafile Elazığ'a geldi

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan yedinci kafile Elazığ'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 185 Ahıska Türkü, Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar'ında bulunduğu karşılama komitesince çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Kente gelen yedinci kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1113'e ulaştı.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan yedinci kafilenin de sıkıntısız bir şekilde Elazığ'a getirildiğini söyledi.

Gelen Ahıska Türklerinin Elazığ'da misafir olarak hayatlarını sürdüreceklerini ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Ahıska Türkleri bu Anadolu coğrafyasının öz evlatlarıdır. Bugün Elazığ'da kardeşlerin buluşması gerçekleşiyor. 78 yıldır sürgün hayatı yaşayan Ahıskalı Türklerinin 78 yıl sonra Anadolu'daki kardeşleriyle bir buluşmasıdır. Bir bayram edası var bugün burada. Tüm yetkililerle birlikte burada bu bayram sevincini gördük. Duygulu anlar yaşandı. Çocukların gözleri artık gülüyor. Çünkü yaklaşık 80 gündür bombalar altında huzursuz, tamamen uykusuz günler geçirdiler. Ahıska Türkleri bu akşamdan sonra huzurlu bir akşam geçirecekler. Bunu da görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Ahıska Türkü Nezire Muzafferoğlu da, savaşın kendilerini etkilediğini, çok büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdi.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ve anavatanları olarak gördüklerini ifade eden Muzafferoğlu, "Orada yetim kaldık. Çok şükür Türkiye bize yardım etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, iyi ki var. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Annemden yeni doğmuş gibi oldum. Bugüne kadar garip, yetimdik. Şimdi çok şükür yurdumuz var. Birlik beraber olalım, kardeş olalım, Türkiyemiz hiç sıkıntı görmesin." diye konuştu.

Zehettin Kaptanoğlu ise kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye minnettar olduğunu vurgulayarak, "Çok şükür ki böyle bir vatanımız var. Böyle halkımız var. Bizler de vatanımıza kavuştuğumuz için mutluyuz." şeklinde konuştu.