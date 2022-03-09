Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenciler, yurda dönüş yolunda AA'ya konuştu - Son Dakika

Ukrayna'dan tahliye edilen üniversite öğrencileri İrem Çolak ve Muhammed Halis Demir, Türkiye'ye dönmekten dolayı mutlu olduklarını, Dışişleri Bakanlığının kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Rusya ile süren savaş nedeniyle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda sürüyor.

Türk vatandaşlarını taşıyan bir otobüs daha bugün Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan geçerek İstanbul'a hareket etti.

Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Muhammed Halis Demir, AA muhabirine, Ukrayna'nın Sumi kentinde yaşadığını söyledi.

Çatışmaların yaşandığı bölgede mahsur kaldığını ifade eden Demir, "Dışişleri Bakanlığımızdan tahliyemize ilişkin haber geldi ve yola çıktık. Bakanlık bizimle sürekli irtibat halindeydi. Tahliye edilmemizden dolayı çok mutluyuz, ülkemize dönüyoruz. Devletimiz bizimle iletişimi hiç kesmedi, sürekli bilgilendirdi." dedi.

Bazı arkadaşlarının yaşananlar nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirten Demir, devleti sürekli yanlarında hissettiklerini vurguladı.

"Tahliye sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık"

Üniversite öğrencisi İrem Çolak da patlamaların yaşandığı Sumi bölgesinden tahliye edildiğini söyledi.

Türkiye'ye döneceği için mutlu olduğunu dile getiren Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Sumi bölgesinde kaldığımız yurdun arkasında patlamalar meydana geldi. Durum çok kötüydü. Dönüş yoluna çıkmadan bir gün önce de patlama oldu ve 9 kişi hayatını kaybetti. Bu bölge de kaldığımız yere yakındı. Tahliye sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bizimle çok ilgilendi. Ailelerimize de ulaşarak bilgilendirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum."