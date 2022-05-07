UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE SIĞINAN EMEKLİ RUS SUBAY: AYNI KANDAN İNSANLARIN SAVAŞI VAR - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE SIĞINAN EMEKLİ RUS SUBAY: AYNI KANDAN İNSANLARIN SAVAŞI VAR

07.05.2022 10:21

RUSYA'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan eşi, kızı ve torunuyla Türkiye'ye gelen, Sovyetler Birliği döneminde Rus donanmasında görevli emekli subay Viktor Kozin (65), "Rus askerinin Ukrayna'ya girmesini beklemiyorduk. Eşim Ukraynalı. Rusya ve Ukrayna vatandaşlığım var.

RUSYA'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan eşi, kızı ve torunuyla Türkiye'ye gelen, Sovyetler Birliği döneminde Rus donanmasında görevli emekli subay Viktor Kozin (65), "Rus askerinin Ukrayna'ya girmesini beklemiyorduk. Eşim Ukraynalı. Rusya ve Ukrayna vatandaşlığım var. Ben Ukrayna'da, babaannem Rusya'da yaşıyor. Aynı kandan insanların savaşı var" dedi.

Ukrayna'nın Kiev kentinin Slavutich bölgesinde yaşayan Viktor Kozin ve eşi Alexandera Rybchenko (63) ile kızları Yana Rybchenko (38) ve torunları Milana (4), Rusya'nın saldırısı sonrası sivillerin tahliyesi için oluşturulan insani koridordan, Türk iş insanının desteğiyle 22 Mart'ta Afyonkarahisar'a geldi. Savaş sürecinde bomba sesleri arasında sığınakta korku dolu günler geçiren Kozin ve ailesinin hayatta kalma amacıyla gerçekleştirdiği otobüs yolculuğu, 4 gün sürdü. Ukraynalı aile ilk günlerini kentteki bir misafirhanede geçirirken, şu an termal otelde İl Özel İdare'ye ait villada konaklıyor. Ailenin ihtiyaçları da valilik tarafından karşılandı.

KOZİN: UKRAYNA'YA RUS ASKERİNİN GİRMESİNİ BEKLEMİYORDUK

Sovyetler Birliği döneminde Rus donanmasında görev yapan emekli subay Kozin, "Beklenmedik anda savaş çıktı. İnsanlar öldü. Yaşayanlar sığınaklarda kalıyor. Sığınakta, yemek, gıda sıkıntısı yaşadık. Zor durumdaydık. 4 günlük yolculuktan sonra Türkiye'ye geldik. Sovyetler Birliği döneminde 'Hazırlık yapmadan bir ülkeye gidip savaşacağız' diyemezdik. Aynı kandan olan Ukrayna'ya Rus askerinin girmesini beklemiyorduk. Eşim Ukraynalı, Rusya ve Ukrayna vatandaşlığım var. Ben Ukrayna'da, babaannem Rusya'da yaşıyor. Aynı kandan insanların savaşı var" dedi.

Kozin'in eşi Alexandera Rybchenko ise "Bomba sesi duyduğumda sığınaklara gidiyorduk. Sığınakta gıda sıkıntısı yaşadık, çocuklar bomba sesinden korktu. Herkes panikliyordu. Nasıl kurtulacağımızı düşündük. Yakınımızdaki şehir bombalandığı zaman yaşadığımız küçük kasabada deprem gibi sallanıyorduk" diye konuştu.

'SAVAŞ BİTİNCE UKRAYNA'YA DÖNMEK İSTİYORUZ'

Kozin'in kızı Yana Rybchenko, Ukrayna tarafından olağanüstü hal ilan edilmesi nedeniyle eşi Andrey'in ülkeden çıkamadığını ve savaşmak zorunda kaldığını dile getirdi. Rybchenko, "Savaştan 1 gün önce hayatımıza devam ediyor, işe gidiyor, çocuğumuzu okula götürüyorduk. Savaş olmayacağına inanıyorduk. Rusya bombalamaya başlayınca herkes sığınakta kalmaya başladı. Asker veya sivil ayrım etmeden insanların evleri bombalandı. Eşimden ayrı kaldım, bombalama olduğu için de irtibatımız kesildi. Afyonkarahisar'a geldik, eşim orada. Telefon çektiği zaman görüşebiliyoruz. Can güvenliğinden endişeliyiz. Savaş bitince Ukrayna'ya dönmek istiyoruz. Şehir, yaşayabileceğimiz ev kaldıysa döneceğiz. Savaşın bitmesini bekliyoruz. Ailemizden, yakınlarımızdan ölen olmadı. Arkadaşlarımızdan, tanıdıklarımızdan, çevremizdeki insanlardan çok ölen oldu. Çocuklarımızı, ailemizi, en yakınlarımızı kurtarmak için ayrıldık" dedi.

Yana Rybchenko'nun kızı Milana ise arkadaşlarını çok özlediğini belirtti.

UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE SIĞINAN EMEKLİ RUS SUBAY: AYNI KANDAN İNSANLARIN SAVAŞI VAR
UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE SIĞINAN EMEKLİ RUS SUBAY: AYNI KANDAN İNSANLARIN SAVAŞI VAR
UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE SIĞINAN EMEKLİ RUS SUBAY: AYNI KANDAN İNSANLARIN SAVAŞI VAR
UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE SIĞINAN EMEKLİ RUS SUBAY: AYNI KANDAN İNSANLARIN SAVAŞI VAR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE SIĞINAN EMEKLİ RUS SUBAY: AYNI KANDAN İNSANLARIN SAVAŞI VAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE SIĞINAN EMEKLİ RUS SUBAY: AYNI KANDAN İNSANLARIN SAVAŞI VAR - Son Dakika
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