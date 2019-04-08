Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: "Doping Testi Yaptıracağım"
56 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, doping testi yaptıracağını açıkladı.
Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, doping testi yaptıracağını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı televizyon programında, "Bu hafta içinde Uluslararası Antidoping Merkezi WADA'da doping testi yaptıracağım ve göreceksiniz bu testi de geçeceğim" ifadelerini kullandı. Petro Poroşenko, en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy'nin, "Ukrayna'ya alkolik ve madde bağımlısı bir başkan lazım değil. Seni test yaptırmaya davet ediyorum" sözleri üzerine test yaptırmış ve testin sonuçları doktoru tarafından paylaşılmıştı. İkilinin alkol ve uyuşturucu test sonuçları temiz çıkmıştı.
Ukrayna başkanlık seçimlerinin ilk tur galibi komedyen Vladimir Zelenskiy, Petro Poroşenko ile stadyumda halka açık yapılacak tartışmanın 19 Nisan'da olacağını duyurmuştu. - KİEV
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:42 Kaynak: İHA
Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı
Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm