Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladı

30.09.2022 19:00

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevde olduğu sürece Moskova ile hiçbir müzakerede bulunmayacaklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevde olduğu sürece Moskova ile hiçbir müzakerede bulunmayacaklarını söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak etmesi nedeniyle acil topladığı Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlattığını dile getiren Zelenskiy, "Biz durdurmasaydık Rusya sınırlarımızda durmazdı. Diğer devletler saldırı altında olurdu." dedi.

Ukrayna topraklarını geri almakta kararlı olduklarını söyleyen Zelenkiy, "Sadece Ukrayna'nın değil, aynı zamanda yaşamın, insanlığın, hukukun ve gerçeğin düşmanından, ülkemizin tüm toprakları bu düşmandan kurtulacaktır. Rusya bunu zaten biliyor. Gücümüzü hissediyor." ifadesini kullandı.

Zelenkiy, "Bu yüzden acelesi var. Bu maskaralığı ilhak girişimiyle organize ediyor. Kendisine ait olmayan bir şeyi çalmaya çalışıyor. Cinayetler, işkenceler, şantajlar ve yalanlarla tarihi yeniden yazmak ve sınırları yeniden çizmek istiyor. Ukrayna buna izin vermeyecek." şeklinde konuştu.

Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığını aktaran Zelenskiy, "Yalnızca Ukrayna'yı güçlendirme ve işgalcileri tüm topraklarımızdan çıkarma yolu barışı geri getirecektir. Bu yoldan gideceğiz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın fiili olarak NATO'nun bir müttefiki olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Ukrayna bunu (NATO üyeliğini) yasal yapmak için başvuruyor. Tüm topluluğumuzun korunması için önemimizle tutarlı bir prosedür altında. Hızlandırılmış bir prosedür altında. Bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Finlandiya ve İsveç'in bu yıl Üyelik Eylem Planı olmadan İttifak'a katılmaya başladığını gördük. Bu adil. Bu Ukrayna için de adil. Güvenliğin alternatifi yoktur. Ancak bunu garanti altına almak için kararlılık gerekir. Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı adımımızı atıyoruz."

Ukrayna'nın Rusya'ya her zaman eşit, dürüst, onurlu ve adil şartlarda bir arada yaşamayı teklif ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu Rusya Devlet Başkanı ile bunun imkansız olduğu açık. Onur ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, Rusya ile diyaloğa hazırız, ancak başka bir Rusya Devlet Başkanı ile." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik belgeyi bugün imzalamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladı - Son Dakika

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