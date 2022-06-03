Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın 100. gününde ulusa seslendi - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın 100. gününde ulusa seslendi

03.06.2022 23:22

Ukrayna savaşının 100. günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken, küresel buğday ihracatında yüzde 30 paya sahip olan her iki ülkeden sevkiyat yapılamaması...

Ukrayna savaşının 100. günü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken, küresel buğday ihracatında yüzde 30 paya sahip olan her iki ülkeden sevkiyat yapılamaması krize neden oldu.

Putin, 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı başladı.

Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Ukrayna'nın kuzey bölgelerine girdi.

Rus ordusu, Kırım üzerinden de Herson ve Melitopol bölgelerine doğru asker çıkardı. Kiev yakınlarına havadan ve karadan asker sevk edildi ve başkenti kuşatma altına alındı.

Savaşın üzerinden bir ay geçtikten sonra Kiev'den ve Çernigiv bölgesinden Rus askerleri geri çekildi ve Ukrayna birlikleri, buralarda kontrolü yeniden ele aldı. Başkent Kiev'de artık hayat yeniden canlanmaya başladı.

Rus ordusu, Ukrayna'daki stratejik bölgelerdeki hedeflere yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahları sık sık kullanıyor. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya silah desteğini artırma kararları ve silah sevkiyatlarının ardından Rus ordusu, uzun menzilli füzelerle bu silahları taşıyan araçlar ve depoları hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye araçlarının, Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu duyurdu. Ukrayna, bu saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Askeri altyapı tesislerini hedef alan Rus askeri birlikleri, savaşın başından beri kuşattığı stratejik bir şehir olan Mariupol'ü aldı. Ancak Ukrayna ordusu, bu şehirlerde çok güçlü direniş gösterdi.

Harkiv bölgesinde Ukrayna ve Rus birlikleri arasındaki çatışmalar halen sürüyor. Ukraynalı yetkililer, bu bölgedeki bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü yeniden sağladıklarını açıkladı. Harkiv şehri ise Kiev yönetiminin kontrolünden çıkmadı. Ukrayna ordusu Harkiv bölgesinde direnişini güçlü şekilde sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın 1017 yerleşim yerinin kurtarıldığını açıkladı.

İlk bir ayda Azak Denizi'ne kıyısı olan stratejik şehirleri ele geçirmek için yoğunlaşan Ruslar, Ukrayna'nın Azak Denizi ile olan

bağlantısını tamamen kesti.

Rus ordusu bu hamlesinin ardından, Ukrayna'nın güney bölgesinden kıyı şeridinden ilerleyişini sürdürüyor. Bu amaçla Mıkolayiv bölgesi ve Odessa bölgesine yönelik saldırılarına devam eden Rus askerleri, özellikle Karadeniz'de Ukrayna açısından stratejik öneme sahip Yılan adasındaki hakimiyetini Ukrayna ordusunun yoğun mukavemetine rağmen koruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın 100. gününde ulusa seslendi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın 100. gününde ulusa seslendi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın 100. gününde ulusa seslendi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın 100. gününde ulusa seslendi

YORUMLAR
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Zelenskiy, zaferin kendilerinin olacağını söyledi Zelenskiy, zaferin kendilerinin olacağını söyledi Ukrayna savaşında 100. gün: Zelenskiy, ülkesinin topraklarının beşte birinin Rus işgali altında olduğunu söyledi Ukrayna savaşında 100. gün: Zelenskiy, ülkesinin topraklarının beşte birinin Rus işgali altında olduğunu söyledi
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın 100. gününde ulusa seslendi - Son Dakika

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