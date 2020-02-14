Ukrayna, Kırımlılar için yeni şehir kuracak - Son Dakika
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Ukrayna, Kırımlılar için yeni şehir kuracak

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna'da yaşayan Kırımlılar için yeni bir şehir kurulması talimatı verdi.

Ukrayna, Kırımlılar için yeni şehir kuracak, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna'da yaşayan Kırımlılar için yeni bir şehir kurulması talimatı verdi.

Ukrayna'da çıkan iç savaşın ardından Rusya tarafından tek taraflı olarak yapılan referandum ile Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya bağlanan Kırım için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kırım'ın hala kendilerine bağlı olduğunu vurgulayan Ukrayna, Kırım Tatar halkını himayesinde tutmaya çalışıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna'nın Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korinevich ve Ukrayna'nın Kırım Milletvekilleri Daria Sviridova ve Tamila Tasheva ile Kırım Tatarlarına yönelik toplantı gerçekleştirdi. Kırım yarımadasındaki durum hakkında muhataplarından detaylı bilgi ve rapor alan Zelensky, Kırım Tatarlarının sorunlarına doğrudan çözüm bulabilmek için tüm iletişim araçlarının kullanılması gerektiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KIRIMLILAR İÇİN YENİ ŞEHİR PROJESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Kırım temsilcileriyle yaptığı görüşmede yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmede Kırım'dan Ukrayna'ya göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarları ile ilgili yeni projeler ürettiklerini söyleyen Zelensky, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson bölgesinde yeni bir şehir yapmayı planladıklarını söyledi. Bu yıl içerisinde çalışmaların başlayacağını dile getiren Zelensky, ilk etapta 500 haneden oluşan bir inşaat projesine başlanacağını ifade etti. Zelensky projede sağlık merkezleri, benzin istasyonları, okulların ve çok sayıda sosyal alanın da bulunacağını belirterek çalışmaların hızlandırılması talimatını verdiğini bildirdi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ukrayna, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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