Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye ve AB'ye radyasyon uyarısı - Son Dakika
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Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye ve AB'ye radyasyon uyarısı

16.08.2022 13:50
Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye ve AB'ye radyasyon uyarısı

Zelenskiy, Zaporijya nükleer santralinde yaşanacak olası bir felaket sonrası yayılabilecek radyasyonun AB ülkeleri ve Türkiye'yi etkileyebileceğini belirterek "Rusya'nın eylemlerine sessiz kalmayın" çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Zaporijya nükleer santralinde yaşanacak olası bir felaket sonrası yayılabilecek radyasyonun AB ülkeleri ve Türkiye'yi etkileyebileceğini belirterek " Rusya'nın eylemlerine sessiz kalmayın" çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Zaporijya nükleer santralinde yaşanabilecek bir felaketin olası sonuçlarına dikkat çekerek uluslararası toplumdan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını istedi.

Yayımladığı video mesajda "İşgalciler fabrika kisvesi altında çevredeki kentleri ve halkı bombalıyor" ifadesini kullanan Zelenskiy, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralindeki "olası bir radyasyon vakasının Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, Gürcistan hatta daha uzak bölgelerdeki ülkeleri bile etkileyebileceğini" söyledi. "Her şey sadece rüzgarın yönüne ve hızına bağlı" diye ekleyen Ukrayna lideri, "Rusya'nın eylemleri bir felakete sebep olursa, sonuçları şu ana kadar sessiz kalanları da vurabilir" uyarısında bulundu.

Zelenskiy, uluslararası toplumu Moskova'nın "nükleer şantajına" boyun eğmemeye ve "Rusya'ya karşı yeni ve sert yaptırımlar" getirmeye davet etti. Ukrayna lideri, nükleer santral ve çevresindeki tüm Rus askerlerinin "derhal ve hiçbir ön koşul olmaksızın" bölgeden çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bölgedeki çatışmalar yoğunlaştı

Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarında bulunan Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral halen Ukraynalılar tarafından işletiliyor.

Bölgede Temmuz ayının sonundan beri yoğunlaşan bombardımanlar, santrale yönelik endişeleri de artırdı. Enerhodar kenti geçen Pazar günü de top ateşine hedef oldu. Tarafların birbirini sorumlu tuttuğu bombardımanda bir sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya'yı, bu santrali kullanarak bölgedeki Nikopol ve Marhanez gibi küçük kasabaları vurmakla suçluyor. Rusya ise Ukrayna'nın santrali insansız hava araçları, ağır top mermileri ve roketatarlarla vurduğunu iddia ediyor.

Zelenskiy, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, "Zaporijya nükleer santraline ateş açan ya da bu santrali kullanarak etrafa açan tüm Rus askerlerinin" Ukrayna güçlerinin "özel hedefi" haline geleceğini belirtmişti.

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Kaynak: Deutsche Welle

Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye ve AB'ye radyasyon uyarısı - Son Dakika

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