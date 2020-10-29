Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
29.10.2020 00:18
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından elçiliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığı fotoğrafları paylaştı. Büyükelçi Sybiha, "Bu akşam itibariyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin binası Türk bayrağının renkleri ile aydınlandı! Dost Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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