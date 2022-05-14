Ukrayna Rusların birliklerini Harkiv'den çekmeye odaklandığını bildirdi - Son Dakika
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Ukrayna Rusların birliklerini Harkiv'den çekmeye odaklandığını bildirdi

14.05.2022 14:59
Ukrayna Rusların birliklerini Harkiv'den çekmeye odaklandığını bildirdi

Ukrayna makamları, Rusya'nın Harkiv'de birliklerinin şehirden çekilmesini sağlamaya odaklandığını açıkladı.

Ukrayna makamları, Rusya'nın Harkiv'de birliklerinin şehirden çekilmesini sağlamaya odaklandığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rusya'nın Harkiv yönündeki asıl çabasının birliklerinin şehirden çekilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rus ordusunun Donetsk ve Tavrida yönlerinde havadan ve roket atar sistemlerle aktif olarak saldırılar düzenlediği, Slavyans yönünde Dovgenkoe, Dolina ve Gusarovka yerleşim bölgelerindeki sivil ve askeri altyapıları bombaladığı, Harkiv bölgesindeki İzyum, Kapitolovka ve Dibrov yerleşim alanlarında ise İHA'larla havadan keşif yaptığı aktarıldı.

Harkiv yönünde Rusya'nın birliklerinin Harkiv şehrinden çekilmesini sağlamaya ve işgal edilen pozisyonlar ile ulaşım yollarını kontrol etmeye odaklandığı vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun Mariupol şehrinde Azovstal fabrikası alanındaki Ukrayna askerlerini engellemeye, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus birliklerinin Zaporijya yönünde ele geçirdikleri bölgeyi kontrolünde tutmak için çok katmanlı bir savunma sistemi oluşturmaya yönelik hazırlık yaptığı belirtilerek, Yujnobujskiy yönünde ise Ukrayna birliklerinin pozisyonlarına toplarla ateş etmeye devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

"Düşman bazı bölgelerde geri çekiliyor"

Öte yandan Harkiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Harkiv bölgesinin İzyum yönünde karşı taarruz başlattığını belirterek, "İzyum yönü, en sıcak nokta olmaya devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerimiz orada karşı taarruz başlattı. Düşman bazı bölgelerde geri çekiliyor." ifadesini kullandı.

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Ukrayna, Harkiv, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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