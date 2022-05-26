Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrol sağlamaya çalışıyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrol sağlamaya çalışıyor

26.05.2022 18:07
Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrol sağlamaya çalışıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrol sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrol sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun doğu bölgelerindeki direnişini aşmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın esas çabasının, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrolü sağlamak olduğu ifade edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksiy Gromov da Luhansk bölgesindeki durumun zor olduğunu belirterek, "Ancak durumu değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Rus ordusunun havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini ve bunun onlara bir avantaj sağladığını ifade eden Gromov, zafer elde etmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını vurguladı. Gromov, "Ortak ülkelerin modern silahlar sağlaması zaferimizi hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da Rus birliklerinin yine Harkiv'i bombaladığını, saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Kaynak: AA

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