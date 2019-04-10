Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rusya'nın Desteklediği Ayrılıkçıları Vurdu

Ukrayna, Rusya'nın Desteklediği Ayrılıkçıları Vurdu

45 dakika önce

- Ukrayna, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıları vurduKİEV - Ukrayna Ordusu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılara ait gözlem bölgelerini vurdu.

- Ukrayna, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıları vurdu

KİEV - Ukrayna Ordusu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılara ait gözlem bölgelerini vurdu.
Ukrayna Ordusu, çatışmaların yaşandığı Donbas Bölgesi'nde bulunan ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılara ait olan bazı gözlem bölgelerini vurdu. Donbas 46'ncı Kolinovo Taburu'na bağlı birlikler tarafından yapılan operasyonda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaştan sonra Donbass bölgesinde hakimiyet kuran Rusya yanlısı muhalifler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak adlandırdıkları ülkeler kurarak tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:53 Kaynak: İHA
Ukrayna, Rusya Federasyonu, Güncel
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