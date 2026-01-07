Ukrayna Saldırılarında Sivil Kayıplar Artıyor - Son Dakika
Ukrayna Saldırılarında Sivil Kayıplar Artıyor

07.01.2026 11:44
Rusya'da 2025 Aralık'ta 56 sivil ölü, 311 yaralı. Saldırılar Herson, Belgorod gibi bölgelerde yoğunlaştı.

MOSKOVA, 7 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılının aralık ayında düzenlediği saldırılarda Rusya'da 56 sivilin hayatını kaybettiğini, 311 sivilinse yaralandığını söyledi.

Miroşnik, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada aralık ayındaki ölü ve yaralı sayısının, kasım ayındaki 38 can kaybı ve 300 yaralı sayısına kıyasla artış anlamına geldiğini belirtti.

Miroşnik, "Ukrayna'nın saldırılarında hayatını kaybeden veya yaralanan sivil sayısındaki artış, hem ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu barış girişimleri hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barışa ve savaşın sona ermesine yönelik isteklerini defaatle yinelediği açıklamalarıyla ilgili aktif tartışmaların devam ettiği bir dönemde yaşandı" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aralık ayında Rusya'daki sivil hedeflere en az 14.988 kez mühimmat ateşlediğini ifade eden Miroşnik, sivil hedeflere yönelik en fazla bombardıman ve insansız hava aracı saldırısının Herson, Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerinde kaydedildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Herson, Rusya, Son Dakika

Ukrayna Saldırılarında Sivil Kayıplar Artıyor
