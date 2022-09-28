Ukrayna: "Ordumuz Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti" - Son Dakika
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Ukrayna: "Ordumuz Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti"

28.09.2022 20:54
Ukrayna: "Ordumuz Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin "Rus ordusunun dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini" yıktığını ve bu savaşı sadece Ukrayna için değil özgür dünyanın temel değerleri için verdiklerini belirterek Batı ülkelerinin daha çok silah yardımı yapmasını istedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin "Rus ordusunun dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini" yıktığını ve bu savaşı sadece Ukrayna için değil özgür dünyanın temel değerleri için verdiklerini belirterek Batı ülkelerinin daha çok silah yardımı yapmasını istedi.

Avrupa Politika Analiz Merkezinin (CEPA) düzenlediği "İttifak Yol Ayrımında" başlıklı konferansında, Reznikov'a Ukrayna ordusu adına "Özgürlük Savaşçısı Ödülü" verildi.

Video konferans yöntemiyle konferansa bağlanan Reznikov, "Bu geçtiğimiz kış saygın birçok isim, Kiev'in üç günde ele geçeceğine ve Ukrayna'nın tamamının 2 hafta içinde düşeceğine inanıyordu. Şu anda 200 günden fazla bir süredir güçlü şekilde dayanıyoruz. Batı'nın yardımıyla ordumuz Rus ordusunun dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti." ifadesini kullandı.

Rezenkiv, Rus ordusunun şu anda kaçtığını, Rusya'nın yenilgiye uğratılıyor olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna'nın asla teslim olmayacağını vurgulayan Ukraynalı Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulusumuza karşı yeni bir baskıya asla izin vermeyeceğiz. Ukrayna halkı, şu anda elindeki silahlarla gerçek bir bağımsızlık için savaşıyor. Ama bu savaş, sadece bizim değil bu savaş, özgür dünyanın temel değerleri için verilen bir savaştır. Bu savaş, yeni dünya düzenini korsanlar mı yoksa demokrasiler mi dikte edeceğinin savaşıdır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir savaşı engellemek için kurulmuş Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi tüm kurumlar başarısız oldu. Dünya için yeni kuralları kimin yazacağına bu savaş karar verecek Avrupa, Amerika ve kurallara dayalı, insan hakları ve özgürlüklerin korunduğu, teröre, soykırıma, baskıya yer olmayan bir dünya isteyen herkes Ukrayna'ya yardım etmek zorunda."

Saldırganlıkla emellerine ulaşmak isteyen güçlerin Rusya'nın zaferini kutlayacağını hissedebildiklerini belirten Reznikov, Ukrayna'nın savaşabildiğini kanıtladığını ve savaşı kazanmaya hazır olduğunu ifade ederek "Ancak silaha ihtiyacımız var. Bu silahlar, Avrupa'nın ve NATO'nın doğu sınırlarını tahkim etmeye de yardımcı olacak." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Ordumuz Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti' - Son Dakika

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