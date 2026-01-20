Ukrayna ve AB İlişkileri Güçleniyor

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile sabah saatlerinde görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, Rusya'nın saldırılarının sonuçları ve başkent Kiev'deki kritik insani durum hakkında Kallas'a bilgi verdiğini belirten Sybiha, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını da paylaştığını kaydetti.

AB'nin desteğine vurgu yapan Sybiha, "AB'ye halihazırda sağladığı yardımlar ve Ukrayna halkının Rus kış terörüne dayanabilmesi için desteği acilen artırma konusundaki kararlılığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Sybiha, ikili görüşmede ayrıca, barış çabalarının ele alındığı ve son uluslararası gelişmeler konusunda ortak tutum belirlenmesi için koordinasyon sağlandığını aktardı.