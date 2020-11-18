Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta - Son Dakika

Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta

18.11.2020 13:45
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta, System.String[]

Ukrayna Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı ile Türkiye Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı, Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor.

Ukrayna Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı ile Türkiye Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı, Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, ilk defa bir uluslararası milli takımın Arkut Dağı'ndaki pistte antrenman yaptığını söyledi.

Gerede ilçesinde Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesiste kampa giren Ukrayna Kayaklı Koşu Genç Kız Milli Takımı antrenmanlara başladı. Tesiste 1 antrenör ve 4 sporcu ile kampa giren Ukrayna Milli Takımı, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Sabah antrenmanını iki grup halinde yapan Ukraynalı milliler, özel olarak hazırlanan pistlerde yaklaşık 1,5 saat süren kayaklı koşu antrenmanı yaptı. Antrenmanlar, yerde kar olmaması nedeniyle tekerlekli kayak takımları ile gerçekleştirildi. Ukrayna Milli Takımı, 18 Aralık gününe kadar Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kamp yapacak.

TÜRK MİLLİ TAKIMI DA AYNI KAMPTAAyrıca Türkiye Kayaklı Koşu Genç Kız B Milli Takımı da Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor. 2 ülkenin sporcuları antrenmanlarında aynı pisti kullanıyor."ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMIŞ BİR PİST"Tesise gelerek Ukraynalı milli sporcuları ziyaret eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 5 kilometrelik kayaklı koşuda en önemli merkezlerden biri Arkut Dağı'dır. Bizim hayalimiz özellikle sadece ulusal müsabakaların yapıldığı bir alan, bir pist değil, uluslararası platforma taşınmış bir pist. Dünya Şampiyonası'nı burada yapabilmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Biz daha önceki yıllarda burayı planlamıştık. Bugün buradaki pist Türkiye'deki tek pisttir" dedi."İLK DEFA BİR ULUSLARARASI MİLLİ TAKIM BURADA KAMP YAPIYOR"

?Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ise Ukrayna Milli Takımı ile birlikte ilk defa bir uluslararası milli takımı Gerede'de ağırladıklarını ifade ederek, "Ukrayna Milli Takımı burada. Türkiye Milli Takımı da burada. Pistimizin orman içerisindeki 2 buçuk kilometrelik kısmını asfalt yapmak suretiyle kar olmadığı zamanlarda da kullanılabilir hale getirdik. Türkiye'de muhtemelen eşi ve benzeri olmayan bir konumdaki bir pist burası. Böyle olunca da ilk olarak Ukrayna Milli Takımı geldi. Başka milli takımların da gelebileceği, onlara da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade etmek istiyorum. En kolay ulaşılabilir pistlerden biri burası. 1700 rakımlı ve orman içerisinde bir pist. Burası trafikten arındırılmış ve sadece tekerlekli kayak ve kayaklı koşu için hazırlanmış. Türkiye'de sanırım bu özelliklerde ikinci bir pist yok. Dünyada da önde olan pistlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta

Ukrayna, Türkiye, Gerede, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta - Son Dakika Spor


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