Ulaş Kaymakamı Nayman, Cumhuriyet Ortaokulu'nu inceledi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Cumhuriyet Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

İlçede daha önce yatılı ilköğretim okulu olarak kullanılan Cumhuriyet Ortaokulu binasını gezen Nayman, ek bina ve lojmanların da fiziki şartlarını inceleyerek, okul müdürü Bünyamin Karacalar'dan bilgi aldı.

Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Nayman, Kaymakamlık olarak bu konuda gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.