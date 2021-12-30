Ulaş Kaymakamı Sözen'den kadın kursiyerler ve anaokulu öğrencilerine ziyaret - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, kadın kursiyer ve anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

İlçe ziyaretlerine devam eden Sözen, ilk olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ek binasında kurs gören kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Sözen, merkezin müdürü Hayati Coşgun'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sözen, kursiyerlerle sohbet ettikten sonra yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik açılan kursları önemsediğini söyledi.

Sözen, "Kurslarda dikiş, nakış gibi çeşitli becerileri öğreniyorsunuz. Kurs bitiminde sertifikalarınızı aldığınız zaman iş yeri açma imkanınız da olacak ve ailelerinize maddi kazanç sağlayacaksınız." dedi.

Daha sonra Ulaş Anaokulu'na geçen Sözen, burada minik öğrencilerle resim yaptı. Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'den okulda yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldıktan sonra ziyaretlerini tamamladı.