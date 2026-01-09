Ulaş'ta Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Duyuruldu - Son Dakika
Ulaş'ta Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Duyuruldu

09.01.2026 13:20
Sivas'ın Ulaş İlçesi'nde umre ödüllü gençlik bilgi yarışmasının tanıtımı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Diyanet İşleri Başkanlığının üniversite ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışma hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

İçli, desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programa, Karacalar, din görevlileri, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

