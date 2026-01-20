Ulaştırma Bakanı Film Gösteriminde - Son Dakika
Kültür Sanat

Ulaştırma Bakanı Film Gösteriminde

20.01.2026 23:59
Bakan Uraloğlu, 'Bak Postacı Geliyor' filminin Ankara'daki özel gösterimine katıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bak Postacı Geliyor' filminin Ankara'daki özel gösterimine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Poll Films tarafından hazırlanan ve 12 Aralık'ta vizyona giren 'Bak Postacı Geliyor' filminin Ankara'da gerçekleştirilen özel gösterimine katıldı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün (PTT) katkılarıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da gerçekleştirilen özel gösterimi Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, yapımcı Polat Yağcı, yönetmen Yüksel Aksu, filmin başrol oyuncusu Ozan Akbaba ile filmde rol alan oyuncular da izledi. Dönemin toplumsal yapısını ve insan ilişkilerini beyaz perdeye taşıyan film, yönetmen Yüksel Aksu'nun babası Osman Aksu'nun yaşam öyküsünden ilham alınarak kaleme alınan senaryo çerçevesinde; 1950'li yılların sonlarında küçük bir Ege kasabasında görev yapan bir posta memurunun hayatını konu alıyor.

'YENİ HATIRALARDA BULUŞMAK ÜZERE'

Filmin ardından konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün 186 yıllık Osmanlı'dan kalan Cumhuriyetimizin bütün zamanlarına şahitlik etmiş posta teşkilatımızın, PTT'mizin 186'ncı yılında Bak Postacı Geliyor filmini seyretmiş olmaktan, o ana tanıklık etmiş olmaktan gerçekten mutluluk duydum. Bu film bizlere 60'lı, 70'li, 80'li yılların hatıralarını yansıttı. Ben filmi izlerken bunların hepsini gerçekten yaşadım. Oradaki radyo markalarından tutun, bütün temalara kadar çok iyi şekilde işlenmiş. En önemlisi gerçek bir hayat hikayesi olan postacı Osman amcamızın mektuplarından tutun, yaşadığı hikaye ancak bu kadar güzel bir şekilde yansıtılabilirdi. Bunun için yapımcısından bütün senaristine, oyuncularına kadar ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. PTT'mizin 186'ncı yılında bunu önemli bir belge olarak, önemli bir hatıra olarak, önemli bir anı olarak hep beraber bırakmış olduk. Duygulandım, biz sinema kültürümüzü de, özellikle yerli sinema kültürümüzü de bu vesileyle kurumsal olarak, bakanlık olarak, PTT olarak da destek verdiğimizi düşünüyorum. Bugün şu kanaate vardım; birazcık daha desteklememizde fayda var. Bundan sonra inşallah daha da desteklemeye devam edeceğiz. Yeni filmlerde, yeni senaryolarda, yeni hatıralarda buluşmak üzere" dedi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Politika, Ankara, Sinema, Kültür, Son Dakika

