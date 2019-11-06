Ulaştırma Bakanı Turan: "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma...
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Ulaştırma Bakanı Turan: "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:59 Kaynak: İHA
Ulaştırma Bakanı Turan: "Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattı Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan:
"Bu hat ile ülkemiz Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun, Kazakistan'dan Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolunun en önemli bağlantısı haline gelmiştir."
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