Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması

19.03.2021 14:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Mersin Valiliğini ziyaret etti, Vali Ali İhsan Su ile görüştü. Daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığına geçen Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ruhuyla atılan her güçlü ve kararlı adımın Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa ederken, coğrafyanın da kaderini şekillendirdiğini belirtti.

Son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğiyle geçmişte hayal edilemeyen pek çok iş ve projenin bugün gerçek olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün bu kudretin ve bu büyük işlerin özünde tek bir hakikat vardır, 'Bağımsızlığımıza olan o büyük, o yenilmez tutkumuz.' Biz, sözde gelişmiş dünyanın bize biçtiği rolleri, karanlık ellerden çıkmış senaryoları, külliyen reddederek, geleceğimizi kendi gücümüzle ve milli şuurumuzla inşa etmeyi seçtik. Yapamazsınız dediler, yaptık. Karaladılar, karşı çıktılar, engel tanımadık. Üzerimize terör belasıyla geldiler, yenilmedik. Halkımızın hayır dualarıyla bugünlere kadar geldik. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken bir kez daha vurgulamak isterim ki, Milli Mücadele ruhunu, bu memleketin her köşesine, kalbimizde yanan bir cevher gibi biz taşıdık."

"Akkuyu NGS en az 4 bin insanımıza istihdam sağlayacak"

Karaismailoğlu, milli ekonomiyi güçlendirmek için her alanda olduğu gibi ulaştırma ve haberleşmede de attıkları adımlarla dolu dolu 19 yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Türkiye'nin dünya ticaretinin yükselen coğrafyası Asya, Avrupa ve Afrika üçgeninde hakim bir "lojistik süper güç" olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Ne mutlu bizlere ki bugün artık dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefimize her zaman olduğumuzdan daha yakınız. Bu hedefle gerçekleştirdiğimiz dünya ölçeğinde projelerimiz her geçen gün birer birer hizmete girerken, en güzel örneklerden bir tanesi de daha birkaç gün önce 3. reaktörünün temelini attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) olmuştur. Santralimiz en az 4 bin insanımıza istihdam sağlayacak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'yi dünyanın lojistik koridorlarında söz sahibi yapan ve ülke içinde ulaşımı çağın ötesine taşıyan daha pek çok projelerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, 2022'de açılışını planladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul gibi projelerimiz de yaptığımız ve yapacağımız büyük işlere örnektir. Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrelere çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı, hizmete açtığımız İstanbul-İzmir, Menemen-Çandarlı, Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde gibi otoyol projeleriyle 3 bin 523 kilometreye çıkardık. 'Demiryolu Reformu'muz kapsamında Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray'ı inşa ederek Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesini sağladık. 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. İstanbul Havalimanı ile küresel havacılığın merkez üslerinin başında olduk."

Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana Mersin'e yapılan ulaşım ve iletişim yatırımları hakkında bilgi vererek, Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmaları da anlattı.

Havalimanının yıllık yolcu kapasitesini 8 milyon kişi olarak öngördüklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıl inşallah uçakla birlikte Çukurova Havalimanı'na ineceğiz." diye konuştu.

Mersin Limanı Genişleme Projesi

Bugün Mersin Uluslararası Limanı'ndaki Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesinin temel atma törenine katılacaklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu proje Doğu Akdeniz çanağı ile birlikte tüm bölge ülkeleriyle aramızdaki ticaret hacmimizi artıracaktır. Liman genişletme projesiyle liman kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacaktır. Bu arada projemizle ilgili çalışmalarımız sırasında, maalesef herhangi bir gerçekliği olmayan, bizleri üzen iddia ve haberler de kamuoyu ile paylaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin, "İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi" gereğince belirlenen sınırlar çerçevesinde planlandığını aktaran Karaismailoğlu, liman genişletilirken, Atatürk Parkı'nın bu alanın sınırları dışında yer alacağını vurguladı.

Karaismailoğlu, vatandaşların ve çocukların Atatürk Parkı'ndan faydalanmaya devam edeceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef vatana millete hizmetin ne olduğunu bilmeyenlerin, böyle bir derdi olmayanların yapılan hizmetleri yalan yanlış konuşmalarla eleştirip kötü siyasetlerine alet etmeleri de normaldir. 1,5 yılda tamamlanması öngörülen Mersin Limanı Genişleme Projesinin 2022 sonunda tamamlanıp işletmeye açılmasıyla birlikte 500 kişilik ek istihdam, dolaylı olarak da 5 bin kişilik istihdam sağlanacaktır. Bölgemizin ihracatına ve lojistiğine çok önemli katkılar verecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanında Atatürk Parkı'nın diğer ucunda bulunan ve mevcutta çok eski bir yapıya sahip olan Çamlıbel Balıkçı Barınağını rehabilite etmek ve geliştirmek için etüt-proje çalışmasını da Bakanlık olarak başlattık."

Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ara verilen Mersin-Adana tren seferlerine 20 Mart itibarıyla başlayacaklarını bildirdi.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve diğer ilgililerin de katıldığı toplantı öncesinde Bakan Karaismailoğlu, parti binasında kendisini karşılayan 2 bedensel engelliyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak
Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var         
14:31
İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu         
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre öncesi heyecanlandıran sözler: Yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre öncesi heyecanlandıran sözler: Yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacak         
14:16
Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor         
13:50
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
6 yıldır firari olan 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi         
12:46
İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor         
12:30
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor         
11:40
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 14:39:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei